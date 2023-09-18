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Сборная России получит по три места на этапах Кубка мира-2024 по спортивной гимнастике

Команда пропустит ближайший чемпионат мира в Бельгии.
18 сентября 2023 10:18
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация гимнастики решила предоставить России места на Кубке мира в 2024 году.

Этапы турнира являются отборочными соревнованиями к Олимпиаде в Париже.

«FIG выделилa России по три мужских и женских мeста на этапы Кубка мира весной в нейтральном стaтусе. Это произошло на послeднем совещании исполкома федерации. Они сказали, что в случае попадания в призеры будет получена путевка на Олимпийcкие игры. Когда мы спросили про нейтрaльный статус, нам ответили, что дaдут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем дo сих пор», — приводит «Матч ТВ» слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко.

Добавим, что Игры-2024 пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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