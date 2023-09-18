Российские самбисты примут участие в Кубке мира по самбо в Сербии

В Нови-Сад (Сербия) с 23 по 24 сентября состоится Кубок мира по самбо. Соревнования пройдут сразу в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо.

Планируется, что в соревнованиях примут участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии, также будет представлена сборная команда беженцев. Спортсмены из России и Франции, в соответствии с решением Исполкома ФИАС, выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

Боевое самбо (мужчины) : 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.

«Соревнования в Нови-Саде станут генеральной репетицией для самбистов, желающих проверить свои силы в преддверии чемпионата мира по самбо, который в 2023 году пройдет в Ереване (Армения). На Кубке мира зрители смогут понаблюдать за борьбой чемпионов мира, Европы, Азии и Океании по спортивному и боевому самбо. Среди них Алексей Иванов (ФИАС 1), Уали Куржев (ФИАС 1), Мария Амьюлина Гедес (команда беженцев), Сефора Корше (ФИАС 3), Стефан Жупарич (Сербия), Талгат Жиентаев (Казахстан) и многие другие.

Формат проведения Кубков мира доказал свою эффективность и востребованность как у спортсменов, так и зрителей. Сложная логистика мешает спортсменам из разных стран принять участие в международных соревнованиях, поэтому уже в самое ближайшее время мы намерены сделать проведение Кубков мира едегодным на всех континентах. Это позволит самбистам со всех уголков нашей планеты получить необходимый опыт, повысить уровень профессионального мастерства и подойти к участию в главном турнире года календаря ФИАС в оптимальной форме», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Отметим, что генеральный партнёр Кубка мира по самбо — компания «Роснефть», а официальный партнёр — банк ВТБ.