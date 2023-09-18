Паралимпийская спортсменка обвинила тренера в оскорблениях

Двукратный призер чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина обвинила своего бывшего тренера в оскорблениях.

«Я его терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни. Я страдала из-за тренера, но он мне что-то дал, и я уважала его. Да, он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро. А он продолжал меня оскорблять и посылать, и ребята в команде это видели. Я терпела около семи лет. Мне не нравилось, когда он при всех мог сказать: «Дура, ты заколебала уже тут сидеть, уматывай». Не знаю, с чем это было связано: или он завистлив, или чем-то обижен жизнью», — цитирует Галкину РИА Новости.

Спортсменка отказалась называть фамилию специалиста.