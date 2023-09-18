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Усманов раскрыл, о чем сожалеет после победы на чемпионате мира

Турнир проходит в Белграде.
18 сентября 2023 21:24
автор: Степан Шереметьев

Российский борец-вольник Ахмед Усманов прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате мира в Белграде (Сербия). Сегодня Усманов победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1 в финале первенства планеты в весовой категории до 79 килограммов.

«Все на родине знают, за какую страну мы боремся. Было бы лучше, чтобы на пьедестале звучал наш гимн и дали сделать круг почета с флагом. Когда я видел, как другие борцы делают круг почета с национальным флагом, я так завидовал им и думал, когда‑нибудь у меня тоже будет такой момент», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Победа Усманова принесла сборной России первую золотую медаль на ЧМ-2023.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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