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Чемпион России по конькобежному спорту Семирунний намерен выступать за сборную Польши

Он уже уведомил об этом СКР.
Чемпион России по конькобежному спорту Семирунний намерен выступать за сборную Польши
19 сентября 2023 08:16
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Союз конькобежцев России

Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний намерен сменить спортивное гражданство. Сейчас 20-летний атлет прибыл в Польшу для подготовки к сезону.

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Самое время сделать важнейший шаг в своём развитии как спортсмена, и необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши», — цитирует бронзового призёра юниорского чемпионата мира «Матч ТВ».

Напомним, российские атлеты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Смена спортивного гражданства в последние месяцы стала частым явлением. Так, теннисистка Варвара Грачёва с июня представляет Францию. Шахматисты Никита Витюгов и Санан Сюгиров отныне выступают за Англию и Венгрию, соответственно.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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