Чемпион России по конькобежному спорту Семирунний намерен выступать за сборную Польши

Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний намерен сменить спортивное гражданство. Сейчас 20-летний атлет прибыл в Польшу для подготовки к сезону.

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Самое время сделать важнейший шаг в своём развитии как спортсмена, и необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши», — цитирует бронзового призёра юниорского чемпионата мира «Матч ТВ».

Напомним, российские атлеты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Смена спортивного гражданства в последние месяцы стала частым явлением. Так, теннисистка Варвара Грачёва с июня представляет Францию. Шахматисты Никита Витюгов и Санан Сюгиров отныне выступают за Англию и Венгрию, соответственно.