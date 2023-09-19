В Melbet приготовили эксклюзивное предложение к старту The International-2023

В преддверии долгожданных кибертурниров – DreamLeague Season 21 и The International-2023 – БК «Мелбет» подготовила эксклюзивное предложение для любителей киберспорта.

С 15 сентября БК «Мелбет» предлагает уникальный киберспортивный бонус на первый депозит до 10 000 рублей с упрощёнными* условиями отыгрыша. Бонус доступен новым игрокам при регистрации по промокоду CYBER и внесении первого депозита на сумму от 1000 р.

Для отыгрыша бонуса потребуется заключить пари с использованием основных средств на сумму, превышающую бонус в 10 раз, в течение пяти дней. В зачет отыгрыша пари типа «экспресс» из трёх и более киберспортивных событий в составе, коэффициент каждого события от 1.5.

Широкая кибер-линия, эксклюзивный бонус и высокие коэффициенты на топ-события в совокупности создают отличные условия для ставок на киберспорт.

Подробности акции по ссылке.

Не упустите шанс насладиться самыми захватывающими событиями в мире киберспорта вместе с БК «Мелбет» и регистрируйтесь на официальном сайте, используя промокод SOVSPORT! С ним бонус на первый депозит увеличится до 25 000 руб.

*упрощённый отыгрыш в части требований к отыгрышу приза по сравнению с призами, предусмотренными акцией «Бонус на первый депозит». Срок проведения акции «Бонус на первый депозит» с 15.09.2023 12:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

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