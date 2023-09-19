ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Melbet приготовили эксклюзивное предложение к старту The International-2023

Бонус на первый депозит до 10 000 рублей.
В Melbet приготовили эксклюзивное предложение к старту The International-2023
19 сентября 2023 11:35
автор:
автор фото: Melbet

В преддверии долгожданных кибертурниров – DreamLeague Season 21 и The International-2023 – БК «Мелбет» подготовила эксклюзивное предложение для любителей киберспорта.

С 15 сентября БК «Мелбет» предлагает уникальный киберспортивный бонус на первый депозит до 10 000 рублей с упрощёнными* условиями отыгрыша. Бонус доступен новым игрокам при регистрации по промокоду CYBER и внесении первого депозита на сумму от 1000 р.

Для отыгрыша бонуса потребуется заключить пари с использованием основных средств на сумму, превышающую бонус в 10 раз, в течение пяти дней. В зачет отыгрыша пари типа «экспресс» из трёх и более киберспортивных событий в составе, коэффициент каждого события от 1.5.

Широкая кибер-линия, эксклюзивный бонус и высокие коэффициенты на топ-события в совокупности создают отличные условия для ставок на киберспорт.

Подробности акции по ссылке.

Не упустите шанс насладиться самыми захватывающими событиями в мире киберспорта вместе с БК «Мелбет» и регистрируйтесь на официальном сайте, используя промокод SOVSPORT! С ним бонус на первый депозит увеличится до 25 000 руб.

*упрощённый отыгрыш в части требований к отыгрышу приза по сравнению с призами, предусмотренными акцией «Бонус на первый депозит». Срок проведения акции «Бонус на первый депозит» с 15.09.2023 12:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

Реклама / 18+ / ООО «МЕЛОФОН»

ERID: 2VtzqvPRhay

Игорь Ларионов заявил, что хоккеисты играют не для спонсоров, а для зрителей
Мнение главного тренера нижегородского «Торпедо».
19.09.2023 12:06
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Рафаэль Надаль заявил о желании стать президентом «Реала»
В настоящее время эту должность занимает Флорентино Перес.
19.09.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Бойченко
Капелло назвал фаворитов Лиги чемпионов
Легендарный тренер также выразил сожаление в связи с тем, что большие деньги сейчас диктуют правила футбола.
19.09.2023 11:52
Футбол
автор: Никита Плохих
Стало известно, сколько атлетов из России смогут выступить на Олимпиаде-2024
Об этом рассказал Олег Матыцин.
19.09.2023 11:41
автор: Виталий Овсянников
Валентина Шевченко – о ничьей с Грассо: весь мир хотел бы услышать объяснения судьи
Киргизская спортсменка не смогла вернуть себе чемпионский пояс.
19.09.2023 11:38
ММА
автор: Александр Бойченко
Российский борец Садулаев не поборется за медаль ЧМ-2023 из-за травмы
Таким образом, спортсмен точно не получит олимпийскую лицензию.
19.09.2023 11:30
ММА
автор: Александр Бойченко
«ЦСКА готов, но пока не сложилось». Федотов — о возможном уходе Чалова
Главный тренер армейцев не боится потерять своего форварда.
19.09.2023 11:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.