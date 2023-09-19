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Стало известно, сколько атлетов из России смогут выступить на Олимпиаде-2024

Об этом рассказал Олег Матыцин.
19 сентября 2023 11:41
автор: Виталий Овсянников

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что на Олимпийские игры-2024 в Париж смогут отправиться не более 180 российских спортсменов, в случае допуска.

Отмечается, что на текущий момент ОКР не получил официальное приглашение МОК для участия в Олимпиаде. При этом исполком Международного олимпийского комитета уже выпустил рекомендацию о том, что до ОИ-2024 смогут быть допущены российские спортсмены, не поддерживающие СВО. Они смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Кроме того, до Олимпийских игр не будут допущены атлеты, связанные с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных видах спорта.

«Прогнозы не изменились. Цифра была представлена на основании возможностей наших спортсменов в квалификации. Мы понимаем, командные виды спорта не смогут принять участие. Был проведён статистический анализ и определена цифра в 180 атлетов. Но это максимальная цифра. Хотя с каждым днём ситуация меняется, но меняется наверное не в лучшую сторону», - цитирует Матыцина издание РИА Новости.

источник: «РИА Новости»
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