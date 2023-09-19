Журова заявила, что никто не гарантирует, что Россия вообще поедет на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в настоящий момент являющаяся депутатом Госдумы, отреагировала на слова Олега Матыцина.

Ранее министр спорт РФ заявлял о том, что на Олимпийские игры в Париже могут поехать до 180 спортсменов из России. По мнению Светланы Журовой нет никаких гарантий, что российские атлеты вообще поедут на Олимпиаду.

«Поехать могут теннисисты, фехтовальщики, гимнасты, борцы, пловцы — в очень усеченном варианте. Не так много видов спорта, которые действительно могут попасть на Олимпиаду. Не знаю, будет ли 180 атлетов, или меньше – конечно, мы будем ориентироваться по ситуации», — цитирует Журову «Газета.Ру».