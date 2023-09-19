Председатель ЦК КПРФ Зюганов назвал ЦСКА главным спортивным щитом России

Депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что ЦСКА является главным спортивным щитом России.

Во вторник, 19 сентября, политический деятель принял участие в открытии выставки, посвященной юбилею Центрального спортивного клуба армии, под названием «ЦСКА — 100 лет побед». В нынешнем году московской команде исполнилось 100 лет.

«Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы. Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», — приводит слова 79-летнего политика «Матч ТВ».

Данную выставку открыли министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в здании Государственной думы. Официальным днём рождения Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.