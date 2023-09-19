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Председатель ЦК КПРФ Зюганов назвал ЦСКА главным спортивным щитом России

В этом сезоне армейский клуб отмечает своё 100-летие.
Председатель ЦК КПРФ Зюганов назвал ЦСКА главным спортивным щитом России
19 сентября 2023 15:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что ЦСКА является главным спортивным щитом России.

Во вторник, 19 сентября, политический деятель принял участие в открытии выставки, посвященной юбилею Центрального спортивного клуба армии, под названием «ЦСКА — 100 лет побед». В нынешнем году московской команде исполнилось 100 лет.

«Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы. Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», — приводит слова 79-летнего политика «Матч ТВ».

Данную выставку открыли министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в здании Государственной думы. Официальным днём рождения Центрального спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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