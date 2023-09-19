Мамиашвили поддержал слова Матыцина об Олимпиаде во Франции

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал слова Министра спорта РФ Олега Матыцина о максимальном количестве россиян, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Для начала надо завоевать лицензии, чтобы наши спортсмены имели право поехать на Олимпийские игры. Хорошо, что Матыцин говорит о нашем возможном участии в Олимпиаде», — приводит слова функционер «СЭ».

Ранее Матыцин заявил, что в случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить 180 спортсменов.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.