Защитника «Краснодара» Эктова после матча с «Динамо» увезли в больницу

Защитника «Краснодара» Александра Эктова сразу после завершения матча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» увезли в больницу на снимок колена. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоялась 19 сентября в Краснодаре и завершилась победой хозяев после серии пенальти – 1:1, пенальти – 4:2.

Эктов получил повреждение в эпизоде с падением в штрафной столичной команды на 90‑й минуте.

Эктов перешёл в «Краснодар» из «Оренбурга» летом 2023 года. В составе кубанской команды он провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.