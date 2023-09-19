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Защитника «Краснодара» Эктова после матча с «Динамо» увезли в больницу

Футболист получил травму в игре Кубка России.
19 сентября 2023 19:23
автор: Денис Владимиров

Защитника «Краснодара» Александра Эктова сразу после завершения матча четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» увезли в больницу на снимок колена. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоялась 19 сентября в Краснодаре и завершилась победой хозяев после серии пенальти – 1:1, пенальти – 4:2.

Эктов получил повреждение в эпизоде с падением в штрафной столичной команды на 90‑й минуте.

Эктов перешёл в «Краснодар» из «Оренбурга» летом 2023 года. В составе кубанской команды он провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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