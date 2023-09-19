Президент Федерации скейтбординга России заявил, что организации удалось развенчать мифы о стране

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, являющийся также послом Международной федерации подвел итог прошедшему в Москве Grand Skate Tour.

«Иностранцам было удивительно попасть в Москву, узнать, какой на самом деле это город, и развеять какие-то стереотипы, которые у многих были по приезде. Я скажу честно: некоторые с опаской изначально принимали наше приглашение», - приводит «Газета.ru» слова Вдовина.

Grand Skate Tour прошел в парке Горького с 27 августа по 2 сентября, помимо скейтбордов проходили соревнования на самокатах и роликах.

Вдовин заявил, что 200 иностранным спортсменам давали выбор о способе проведения свободного времени в столице. Гостей сводили в Третьяковскую галерею и Сандуны.