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«Лацио» благодаря голу вратаря Проведеля ушёл от поражения в матче с «Атлетико»

Голкипер спас для римлян одно очко.
«Лацио» благодаря голу вратаря Проведеля ушёл от поражения в матче с «Атлетико»
20 сентября 2023 00:02
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Итальянский «Лацио» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Риме и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола в матче стал полузащитник Пабло Барриос. На 29-й минуте он отличился после передачи аргентинского защитника Науэля Молины.

Хозяева отыгрались на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. Точным ударом отметился вратарь римлян Иван Проведель.

В следующем туре «Атлетико» примет на своём поле нидерландский «Фейеноорд», а «Лацио» сыграет в гостях с шотландским «Селтиком». Оба матча состоятся 4 октября.

источник: «Советский спорт»
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