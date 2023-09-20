«Лацио» благодаря голу вратаря Проведеля ушёл от поражения в матче с «Атлетико»

Итальянский «Лацио» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Риме и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола в матче стал полузащитник Пабло Барриос. На 29-й минуте он отличился после передачи аргентинского защитника Науэля Молины.

Хозяева отыгрались на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. Точным ударом отметился вратарь римлян Иван Проведель.

В следующем туре «Атлетико» примет на своём поле нидерландский «Фейеноорд», а «Лацио» сыграет в гостях с шотландским «Селтиком». Оба матча состоятся 4 октября.