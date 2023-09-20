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Путин отреагировал на победы Сидакова и Усманова на чемпионате мира по борьбе

Президент не оставил без внимания триумф российской школы борьбы.
20 сентября 2023 08:20
автор: Виталий Стопин

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на победы российских борцов Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова на чемпионате мира— 2023 в Белграде (Сербия). Сидаков стал победителем в весовой категории до 74 кг, а Усманов оказался сильнейшим борцом в мире в весовой категории до 70 кг.

«Уважаемый Заурбек Казбекович, поздравляю вас с победой! Ваша отточенная техника, лидерские качества и упорный труд помогли вам в тяжелейшей финальной схватке одолеть сильного соперника.

Уважаемый Ахмед Магомедович, поздравляю вас с триумфом в Белграде. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира, продемонстрировав высокое мастерство и волю к победе», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

ЧМ-2023 по борьбе в Белграде завершится 24 сентября. По результатам турнира по пять спортсменов в 18 олимпийских весовых категорий по всем трём видам борьбы получат олимпийские лицензии для участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

источник: «Советский спорт»
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