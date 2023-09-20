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В США возмутились участием Садулаева, Сидакова и Угуева в чемпионате мира по борьбе

Очередное политическое давление на международные спортивные структуры.
В США возмутились участием Садулаева, Сидакова и Угуева в чемпионате мира по борьбе
20 сентября 2023 10:44
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Представители United World Wrestling накануне, 19 сентября, объяснили почему россияне Заурбек Сидаков, Заур Угуев и Абдулрашид Садулаев были допущены на чемпионат мира — 2023 в Белграде (Сербия). В связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены допускаются на международные соревнования в нейтральном статусе, а также при выполнении ряда условий, в числе которых прохождение проверки на отсутствие связей с силовыми ведомствами РФ, а также отсутствие поддержки проведения СВО на Украине.

«Что касается всех трёх борцов, о которых вы спрашиваете, то нельзя с одинаковой степенью уверенности сделать вывод о том, что они активно и лично поддерживают проведение СВО и политику правительства своей страны. Из информации, полученной в ходе процесса проверки, также выяснилось, что на этих спортсменов в России оказывается давление, а их участие в определённых мероприятиях происходит не по их собственному желанию», — приводит NBC текст заявления представителей United World Wrestling.

Сидаков, Угуев и Садулаев завоевали золотые медали на Олимпийских играх — 2021 в Токио (Япония) и выходили на сцену во время митинга на стадионе «Лужники» в марте 2022 года. Это произошло через три недели после того, как началась специальная военная операция Вооружённых сил России на Украине.

источник: NBC Sports
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