ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Норвежский журналист заявил, что присутствие российских спортсменов нежелательно в Норвегии

В феврале прошлого года атлеты из России были отстранены от международных соревнований.
20 сентября 2023 12:13
автор: Глеб Шевяков

Норвежский журналист Эстен Сатер негативно высказался по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов до выступлений на Олимпийских играх в Париже.

По словам корреспондента, главам страны необходимо принять решительные меры для противоборства с данным намерением и рассмотреть возможность закрыть границы Норвегии для россиян. По его мнению международные спортивные чиновники находятся в сговоре с российскими властями. Журналист заявил, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) должен состояться «без единого русского на трассе».

«Такие звёзды, как фаворитка Путина Вероника Степанова, по-прежнему нежелательны в Норвегии», — пишет Сатер на Dagbladet.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: Dagbladet
В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможном возвращении Иржи Ярошика
Чешский специалист руководил командой всего два месяца.
20.09.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Игрок «Крылья Советов» Бейл выразил надежду на скорое возвращение России в Европу
Российские клубы и сборные с февраля прошлого года отстранены от международных турниров.
20.09.2023 12:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Массимо Каррера: «Спартак» способен бороться за самые высокие места в РПЛ
Итальянец верит в шансы красно-белых на итоговый успех.
20.09.2023 12:46
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Авангард» подписал двусторонний контракт с бывшим защитником «Металлурга»
Ранее хоккеист выступал в ВХЛ.
20.09.2023 12:42
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Бывший футболист «Спартака» признался, что не умеет делить в столбик
Откровения спортсмена.
20.09.2023 12:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
УЕФА оценил шансы провести матч Лиги Европы «Карабах» — «Мольде» в Баку на фоне событий в Арцахе
Уже более суток в этом регионе неспокойно.
20.09.2023 12:38
Футбол
автор: Виталий Стопин
Стало известно, кто занял пост главного тренера сборной Польши после увольнения Сантуша
Португальский специалист покинул эту должность на прошлой неделе.
20.09.2023 12:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Одноклубник Головина Такуми Минамино признан игроком месяца в Лиге 1
На текущий момент «Монако» идёт на первом месте в чемпионате Франции.
20.09.2023 12:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.