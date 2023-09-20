Норвежский журналист заявил, что присутствие российских спортсменов нежелательно в Норвегии

Норвежский журналист Эстен Сатер негативно высказался по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов до выступлений на Олимпийских играх в Париже.

По словам корреспондента, главам страны необходимо принять решительные меры для противоборства с данным намерением и рассмотреть возможность закрыть границы Норвегии для россиян. По его мнению международные спортивные чиновники находятся в сговоре с российскими властями. Журналист заявил, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) должен состояться «без единого русского на трассе».

«Такие звёзды, как фаворитка Путина Вероника Степанова, по-прежнему нежелательны в Норвегии», — пишет Сатер на Dagbladet.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.