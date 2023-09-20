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Рясова подаст апелляцию на решение CAS о двухлетней дисквалификации

Спортсменка становилась серебряным призёром чемпионата Европы в 2021 году.
20 сентября 2023 13:29
автор: Александр Поволоцкий

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что россиянка Валентина Рясова хочет обжаловать решение CAS о её дисквалификации.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд отстранил 25-летнюю триатлонистку на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала. Как только они будут предоставлены — юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена», — цитирует Шойгу ТАСС.

Рясова дисквалифицирована с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года.

CAS дисквалифицировал призёра чемпионата Европы по триатлону Рясову на два года за допинг

источник: ТАСС
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