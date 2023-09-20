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Стала известна сумма выплат призёрам II Игр стран СНГ

Соревнования принимали 11 городов Беларуси.
20 сентября 2023 14:16
автор: Александр Поволоцкий

Министерство спорта России разработало проект постановления о размере выплат победителям и призерам II Игр стран СНГ.

Отметим, что российская команда завоевала 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград на соревнованиях

Как сообщает официальный портал проектов нормативных правовых актов, спортсменам предлагается выплатить 179200 рублей за золотую медаль, 89600 рублей - за серебро, 33600 рублей - за бронзу.

Реализация проекта постановления будет осуществляться ГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Общественное обсуждение завершится 4 октября.

Напомним, что II Игры стран СНГ проходили в Беларуси с 4 по 14 августа.

источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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