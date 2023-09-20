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БК «Мелбет» разыграла PlayStation 5 среди зрителей матча «Балтика» — «Ростов»

Также были разыграны колонки JBL Flip 5 и уникальные футбольные мячи.
БК «Мелбет» разыграла PlayStation 5 среди зрителей матча «Балтика» — «Ростов»
20 сентября 2023 14:34
автор: Виталий Овсянников
автор фото: «Мелбет»

Букмекерская компания «Мелбет», являющаяся титульным партнёром ФК «Балтика», устроила приятный сюрприз для болельщиков на матче 8-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Ростовом», который состоялся в Калининграде 16 сентября.

Матч привлёк более 12 тысяч зрителей и порадовал захватывающим камбеком хозяев во втором тайме. Калининградцы уступали со счётом 0:2, но сумели закончить встречу вничью.

Букмекерская компания «Мелбет» создала праздничную атмосферу на стадионе, предоставив болельщикам возможность участвовать в различных футбольных аттракционах. Здесь каждый имел шанс продемонстрировать свои навыки в точных ударах в ворота и мастерстве с мячом, а взамен получить фирменные подарки от титульного партнера.

По окончании матча представители «Мелбет» провели розыгрыш ценных призов среди зрителей. Условием участия стала регистрация в приложении БК. Среди счастливчиков были разыграны колонки JBL Flip 5 и уникальные футбольные мячи, специально разработанные для этого мероприятия. Главным призом стала игровая консоль PlayStation 5.

Это не первый случай, когда «Мелбет» радует болельщиков мероприятиями и розыгрышами на стадионах своих партнеров. Следите за объявлениями в социальных сетях, посещайте матчи и участвуйте в акциях, чтобы получить незабываемые подарки от букмекера. Тем более, при регистрации с промокодом SOVSPORT, вы получите бонус на первый депозит, увеличив его до 25 000 рублей.

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