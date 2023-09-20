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Екатерина Боброва: запрет программы Гуменника под Rammstein отправляет нас во времена СССР

История закольцевалась?!
20 сентября 2023 14:53
автор: Виталий Стопин

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала скандал вокруг короткой программы Петра Гуменника. За несколько дней до начала контрольных прокатов сборной России ему запретили исполнять анонсированную программу под композицию немецкой рок-группы Rammstein.

«В этой истории меня расстраивают две вещи. Во-первых, каким образом вся мировая ситуация может касаться спорта, учитывая, что мы пробиваемся на международные турниры со словами: «Ребята, спорт объединяет, давайте возьмёмся за руки, покажем пример». Во-вторых, что история повторяется. Меня тогда ещё не было, но об этом много писали, и в истории спорта это тоже есть — в СССР много музыки нельзя было брать. Ребят, мы что, опять туда уходим? Мы вроде, наоборот, открылись, а сейчас у нас есть так много поля для эксперимента! Если сейчас запрещать экспериментировать с музыкой, которую хочется брать фигуристом, то имеем то, что у нас сейчас три Майкла Джексона, три Азнавура и так далее», — цитирует Боброву «Чемпионат».

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