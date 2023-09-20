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Ишмуратова резко выступила против выступления россиян на турнирах в нейтральном статусе

По мнению бывшей биатлонистки, участие в международных соревнованиях на таких условиях можно расценивать как предательство.
20 сентября 2023 15:19
автор: Глеб Шевяков

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратов считает, что российским атлетам необходимо отказаться от выступлений на международных соревнованиях без государственной символики.

«Выступление в нейтральном статусе? Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя. Понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны — самое последнее дело. Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть — на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», — приводит слова 51-летней спортсменки ТАСС.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: ТАСС
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