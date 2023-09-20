Свищев рассказал, каким способом стоит удержать российских спортсменов от смены гражданства

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил, что необходимо сделать для того, чтобы российские спортсмены не задумывались о смене спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что больше 100 атлетов из России приняли такое решение с весны прошлого года.

«Лично ко мне обратились два спортсмена со словами: «Хотим поменять гражданство». Я им — причина? Они — зарплата. Ну, мы их трудоустроили в другое время. Но скажу вам, что никто не хочет менять гражданство, никто не хочет уезжать от семей. Нам нужно обеспечить все условия для них, мы не заинтересованы, чтобы спортсмены меняли гражданство», — приводит слова Свищева «Матч ТВ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.