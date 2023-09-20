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В Госдуме заявили, что не выплатят призовые нейтральным спортсменам в России за участие в Олимпиаде

Этим должен заниматься МОК.
20 сентября 2023 17:33
автор: Тимур Пацюк

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров рассказал о политике комитета Госдумы по физической культуре и спорту в отношении нейтральных спортсменов.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки. Все эти расходы берёт на себя МОК», - цитирует Кадырова ТАСС.

При этом чиновник добавил, что соответствующий вопрос поднимется лишь в том случае, если кто-то выиграет медаль любого достоинства.

Подчеркнём, что на участие россиян в ОИ-2024 заложено порядка 882 миллионов рублей.

источник: ТАСС
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