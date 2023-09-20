В Министерстве спорта рассказали, будут ли платить российским спортсменам за медали на ОИ-2024

В Министерстве спорта России ответили на вопрос, будут ли материально награждать российских спортсменов за медали, завоеванные на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент не принял решение о допуске атлетов из России и Беларуси.

«МОК определил статус выступающих нейтральных спортсменов, они должны отречься от всего. Если он поедет, то мы должны снять спортсмена с зарплаты, забрать экипировку, то потом все расходы на себя берет МОК. Если кто-то выиграет там медали, то этот вопрос, наверное, будет отдельно рассматриваться с учетом всех изменений. Непонятно, что им еще подсунут подписать», - приводит РИА Новости слова заместителя министра спорта России Азата Кадырова.

МОК в своих рекомендациях уточнил, что российские спортсмены не должны быть допущены до командных соревнований доже в нейтральном статусе.