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«Рубин» — «Ростов»: хозяева сравняли счёт на 49-й минуте

Автором забитого мяча стал хавбек казанской команды Марат Апшацев.
20 сентября 2023 18:31
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Ростов».

На 49-й минуте подопечные Рашида Рахимова сравняли счёт после того, как полузащитник Марат Апшацев поразил ворота соперника.

Таким образом счёт на табло стал 1:1. Ранее за ростовскую команду забитым мячом отличился защитник Герман Игнатов.

Перед очным матчем «Ростов» занимал второе место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России, имея в своём активе шесть очков. «Рубин» с тремя баллами находился на четвёртой строчке.

источник: «Советский спорт»
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