«Рубин» — «Ростов»: хозяева сравняли счёт на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Ростов».

На 49-й минуте подопечные Рашида Рахимова сравняли счёт после того, как полузащитник Марат Апшацев поразил ворота соперника.

Таким образом счёт на табло стал 1:1. Ранее за ростовскую команду забитым мячом отличился защитник Герман Игнатов.

Перед очным матчем «Ростов» занимал второе место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России, имея в своём активе шесть очков. «Рубин» с тремя баллами находился на четвёртой строчке.