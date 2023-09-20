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В Госдуме анонсировали проведение объединенного первенства по футболу с дружественными странами

Деньги будут выделены из премиального фонда для олимпийцев.
20 сентября 2023 22:00
автор: Александр Шульгин

Заместитель министра спорта России Азат Кадыров на заседании по обсуждению федерального бюджета в спорте раскрыл, куда будут потрачены деньги, зарезервированные в качестве премиальных для российских олимпийцев, которые с большой долей вероятности пропустят Игры в Париже в 2024 году.

«Призовой фонд, предусмотренный на Играх в Париже, будет направляться в поддержку наших спортсменов. Там предусмотрено 882,2 миллиона рублей. Минфином также согласовано выделение на Игры БРИКС в сумме 1,29 миллиардов рублей, «Игры Дружбы» - 590 миллионов рублей, на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» - 262,5 млн рублей», - приводит слова чиновника телеграм-канал «Комитет Госдумы по спорту».

Напомним, ранее МОК допустил участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе и с соблюдением ряда жестких условий, однако об Олимпийских играх пока речи не было.

источник: Государственная Дума РФ
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