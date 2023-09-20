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«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в матче ЛЧ

Российский хавбек провёл встречу на скамейке.
«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в матче ЛЧ
20 сентября 2023 23:55
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» сыграли вничью в матче первого тура Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит в начале первого тайма. Точным ударом на четвёртой минуте отметился полузащитник «Реала Сосьедад» Браис Мендес.

Гости отыгрались на 87-й минуте. Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес забил после передачи полузащитника Давида Фраттези.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.

источник: «Советский спорт»
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