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«Кешбэк для своих»: БК «Мелбет» усовершенствовала программу лояльности

Получать бонусы стало ещё проще.
«Кешбэк для своих»: БК «Мелбет» усовершенствовала программу лояльности
21 сентября 2023 13:48
автор: Виталий Овсянников
автор фото: БК «Мелбет»

Букмекерская контора «Мелбет» представила обновленную версию программы лояльности, предназначенной для своих постоянных клиентов — «Кешбэк для своих».

В этой обновленной программе предусмотрены новые уровни вознаграждения для долгосрочных игроков, а также значительное увеличение размера кешбэка для VIP-игроков, выраженное в рублях.

«Кешбэк для своих» предоставляет три уровня вознаграждения:

  1. Бонусы до 10% от суммы проигрышей за предыдущий месяц;
  2. Фиксированные фрибеты на сумму до 20 000 рублей;
  3. VIP-кешбэк в рублях, который достигает 10%.

Уровень и сумма вознаграждения определяются на основе объема отрицательных результатов игрока в предшествующем месяце.

Основным преимуществом этой новой программы являются более гибкие условия участия. Теперь клиенты БК «Мелбет» могут получать кешбэк при общем объеме чистых проигрышей от 10 000 рублей за предыдущий месяц, а процент начисления VIP-кешбэка увеличивается в зависимости от активности игрока на долгосрочном периоде.

«Мы продолжаем расширять программу поддержки для активных игроков. «Кешбэк для своих» — это проработанное и весьма конкурентное предложение на рынке отечественного беттинга. В планах — последовательное расширение системы лояльности, в ближайшее время мы представим еще ряд поощрительных предложений. Но уже сейчас мы готовы принимать обратную связь от наших игроков и улучшать наш продукт,» — прокомментировал запуск новой акции Роман Кожевников, директор по маркетингу БК «Мелбет».

«Кешбэк для своих» будет начисляться ежемесячно, исходя из результатов предыдущего месяца. Подробные условия программы доступны на официальном сайте букмекерской конторы.

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