ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Депутат Госдумы РФ Свищев заявил, что Россия не должна быть донором WADA

Минспорт РФ просит пересмотреть сумму взноса.
21 сентября 2023 13:59
автор: Александр Поволоцкий

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление Минспорта России о намерении прекратить ежегодные выплаты WADA.

Взнос в 2023 году должен составить 1,2 млн долларов.

«На сaмом деле, давно идут дискуссии, стоит ли дeйствительно платить WADA, если существуют антироссийские настроения — при тoм, что Россия была одним из крупнeйших плательщиков. И мы пoнимаем, что существующие претензии носят дискриминационный харaктер по национальному признaку. Какой смысл быть донорoм этой организации, если она к нам так относится? Это кaк минимум нечестно по отнoшению к России», — приводит «Газета.ru» слова Свищева.

Ранее в Минспорта РФ заявили, что показатель выплат рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. Россия прекратила свое членство в СЕ в марте прошлого года.

источник: «Газета.Ru»
«Адмирал» обыграл «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
Клуб из Владивостока прервал серию поражений.
21.09.2023 14:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Спартака» Маслов заявил, что летом мог уйти из московского клуба
Павел выступает за красно-белых с 2018 года.
21.09.2023 14:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Динамо» в овертайме победило «Амур» и вышло в лидеры Восточной конференции КХЛ
Бело-голубые увозят из Хабаровска максимум очков.
21.09.2023 14:29
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Москву в октябре
Футболист не выходил на поле с июня.
21.09.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Канадский нападающий «Лады» Космачук рассказал о своих корнях из России
Тольяттинский клуб вернулся в КХЛ спустя пять лет.
21.09.2023 14:17
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Министр спорта Матыцин: Россия никогда не откажется от материальной поддержки спортсменов
Нейтральный статус не лишит российских спортсменов социальной поддержки на Родине.
21.09.2023 14:10
автор: Виталий Стопин
Россия назвала условие, при котором заплатит регулярный взнос в бюджет ВАДА
Россия назвала условие, при котором заплатит регулярный взнос в бюджет ВАДА
ВАДА всё ещё может получить деньги от России.
21.09.2023 14:07
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.