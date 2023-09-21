Россия назвала условие, при котором заплатит регулярный взнос в бюджет ВАДА

В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации прокомментировали информацию о том, что Россия просрочила регулярный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) за 2023 год.

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (Конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства.

При этом в настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования ВАДА. Ежегодный бюджет Агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств.

При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат.

В Европе взносы стран привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. В соответствии с решением Исполнительного комитета ВАДА в 2023 году ежегодный взнос Российской Федерации должен составить 1,267 млн долларов. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы.

В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в ВАДА для стран, не являющимися членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы.

Для этого Минспорт России инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования ВАДА на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте – Конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника).

По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования ВАДА включен в проект повестки 9-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25-27 октября 2023 года во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет ВАДА со стороны государств.

В случае принятия единого согласованного подхода в рамках Конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет ВАДА», — заявили в пресс-службе Минспорта РФ.

Ранее стало известно, что Россия осталась единственной из крупных стран-плательщиц, не заплативших взнос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за 2023 год. К таким странам относятся Россия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония.