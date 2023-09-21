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Министр спорта Матыцин: Россия никогда не откажется от материальной поддержки спортсменов

Нейтральный статус не лишит российских спортсменов социальной поддержки на Родине.
21 сентября 2023 14:10
автор: Виталий Стопин

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство не отказывается от материальной поддержки российских спортсменов, которые согласятся принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призёрам Олимпийских игр. После того как Международный олимпийский комитет определит условия участия российских спортсменов и их статус, нами будет принято решение о премировании.

Государство ни в коей мере никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.

источник: ТАСС
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