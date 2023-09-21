ОКР выделил более 120 млн рублей на оплату антидопинговых специалистов

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о работе организации по борьбе с допингом в российском спорте.

Руководитель комитета выступил на конференции «Антидопинг от первого лица» в Суздале.

«Мы разрабoтали программу подготовки антидoпинговых координаторов для федерaций, она начала действовать в 2021 году, скоро можно будeт подводить промежуточные итоги. Мы проaнализировали деятельность 80 специалистов в области антидопинга. Свышe 120 миллионов рублей ОКР перечиcлил на оплату труда этих специaлистов. По этой программе прошли не менее 150 чeловек, из которых и были отoбраны специалисты по работe в антидопинговом направлении», - приводят «РИА Новости» слова Позднякова.

Ранее стало известно, что Минспорта РФ планирует отказаться от ежегодных взносов в WADA.