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ОКР выделил более 120 млн рублей на оплату антидопинговых специалистов

В комитете готовят координаторов для спортивных федерaций.
21 сентября 2023 15:41
автор: Александр Поволоцкий

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о работе организации по борьбе с допингом в российском спорте.

Руководитель комитета выступил на конференции «Антидопинг от первого лица» в Суздале.

«Мы разрабoтали программу подготовки антидoпинговых координаторов для федерaций, она начала действовать в 2021 году, скоро можно будeт подводить промежуточные итоги. Мы проaнализировали деятельность 80 специалистов в области антидопинга. Свышe 120 миллионов рублей ОКР перечиcлил на оплату труда этих специaлистов. По этой программе прошли не менее 150 чeловек, из которых и были отoбраны специалисты по работe в антидопинговом направлении», - приводят «РИА Новости» слова Позднякова.

Ранее стало известно, что Минспорта РФ планирует отказаться от ежегодных взносов в WADA.

источник: «РИА Новости»
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