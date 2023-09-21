Одес Байсултанов: форум о взаимодействии спорта и букмекеров получит прикладное значение

В Москве со 2 по 3 октября пройдёт первый форум о взаимодействии спорта и букмекеров «Азартные игры: отчисления на спорт». Мероприятие будет иметь практическое значение для обеих сторон. Так считает заместитель Министра спорта РФ Одес Байсултанов.

«Это первый форум, на котором встретятся руководители органов власти, Единого регулятора азартных игр, спортивных федераций, профессиональных лиг и букмекерских компаний. Программа мероприятия формируется таким образом, чтобы итогом сессий стали рекомендации по актуальным вопросам. Одна из основных тем – совершенствование механизма целевых отчислений на развитие спорта. Более 13,8 миллиарда рублей по итогам 2022 года получили 123 всероссийские спортивные федерации и 3 профессиональные лиги. Размер целевых отчислений будет расти. Эффективное использование и контроль этих средств обсудим на Форуме. Большой блок дискуссий будет посвящен государственному регулированию отрасли азартных игр, развитию законодательства, расширению сотрудничества спорта и букмекеров», – рассказал Байсултанов.

Организаторами Форума являются Министерство спорта Российской Федерации и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».

Главным мероприятием Форума станет пленарное заседание «Спорт в новом мире: создаем возможности вместе». Деловые сессии будут структурированы по четырем тематическим блокам.

В модуль «Выигрывает спорт» включены темы эффективного использования спортивными федерациями целевых отчислений от букмекерской деятельности, повышения зрелищности соревнований и привлекательности спорта для потенциальных партнеров.

Модуль «Государство и организаторы азартных игр: создаем пространство доверия» объединит сессии о государственном регулировании отрасли азартных игр, внедрении политики ответственной игры и развитии индустрии. Также планируется встреча представителей органов власти с руководителями букмекерских компаний.

В секции «Букмекеры: тренды и вызовы» будут обсуждаться вопросы рекламы, налогообложения, а также взаимодействия букмекеров с медиа и спортивными структурами.

Модуль «Единый ЦУПИС: актуальные тенденции – от платежей до безопасности» объединит воркшопы по использованию Кошелька ЦУПИС, современным методам идентификации клиентов, отражению DDoS-атак, антифроду и другим актуальным вопросам.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» станет площадкой для диалога руководителей органов власти, ЕРАИ, букмекерских компаний, всероссийских спортивных федераций, профессиональных лиг и знаменитых спортсменов.

Зарегистрироваться для участия в Форуме можно на сайте forumais.ru.