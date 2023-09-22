Собянин сообщил об окончании строительства центра фигурного катания Тутберидзе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем официальном Telegram-канале о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево столицы России.

По словам градоначальника, ледовый комплекс был построен даже раньше положенного срока. Этот спортивный объект оснащен двумя ледовыми аренами, которые имеют возможность преобразовываться в хоккейные поля. Сергей Собянин подчеркнул, что это позволит проводить игры по хоккею, турниры среди фигуристов, а также ледовые шоу.

Кроме того, мэр рассказал, что для спортсменов были созданы идеальные условия для тренировок. В составе Центра построены 10 хореографических залов, а также акробатический, два тренажерных и тренировочный с искусственным ледяным покрытием.

«Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно — успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели. Я искренне желаю тренерам и будущим чемпионам успехов и ярких побед», – заключил мэр Москвы.