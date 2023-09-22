Международная выставка-форум «Россия» примет Гранд-финал «Битвы за науку – 2023»

Гранд-финал международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте пройдет 18 ноября 2023 года ВДНХ в Москве.

«Битва за науку – 2023» - международный фестиваль студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте, который включает в себя серию международных киберспортивных турниров. Студенческие спортивные клубы смогут побороться за звание чемпионов в восьми видах соревновательной программы, среди которых DOTA 2, League of Legends, Мир танков, Tanks Blitz, Valorant, PUBG, Калибр и Standoff 2.

Организатор «Битва за науку – 2023» - АНО «Сан-Спорт» и АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Она пройдет в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Выставка-форум «Россия» станет площадкой крупнейших мероприятий страны. На весь период ее проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. А также серия международных киберспортивных турниров, которые посетят иностранные представители стран БРИКС и ШОС.

Подробности о предстоящем событии можно найти на сайте.