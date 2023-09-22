ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Международная выставка-форум «Россия» примет Гранд-финал «Битвы за науку – 2023»

Чемпионы определятся в восьми программах.
22 сентября 2023 11:31

Гранд-финал международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте пройдет 18 ноября 2023 года ВДНХ в Москве.

«Битва за науку – 2023» - международный фестиваль студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте, который включает в себя серию международных киберспортивных турниров. Студенческие спортивные клубы смогут побороться за звание чемпионов в восьми видах соревновательной программы, среди которых DOTA 2, League of Legends, Мир танков, Tanks Blitz, Valorant, PUBG, Калибр и Standoff 2.

Организатор «Битва за науку – 2023» - АНО «Сан-Спорт» и АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Она пройдет в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Выставка-форум «Россия» станет площадкой крупнейших мероприятий страны. На весь период ее проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. А также серия международных киберспортивных турниров, которые посетят иностранные представители стран БРИКС и ШОС.

Подробности о предстоящем событии можно найти на сайте.

Сергей Семак объяснил, почему Александра Ерохина исключили из заявки на сезон РПЛ
Ранее сине-бело-голубые включили 33-летнего российского полузащитника в состав второй команды.
22.09.2023 12:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Месси рассказал, выступит ли он на чемпионате мира-2026
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
22.09.2023 12:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тайсон Фьюри назвал единственного боксера, которому может проиграть
Это не Александр Усик.
22.09.2023 11:54
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Сафиуллин обыграл Эванса на турнире в Китае
Сафиуллин обыграл Эванса на турнире в Китае
Россиянин разобрался с соперником за два сета.
22.09.2023 11:27
Теннис
автор: Александр Шульгин
Лионель Месси рассказал, где он хранит «Золотые мячи» и другие индивидуальные награды
Всё находится в музее в Барселоне.
22.09.2023 11:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Эдегор продлил контракт с «Арсеналом»
Эдегор продлил контракт с «Арсеналом»
Канониры сохранили одного из лидеров.
22.09.2023 11:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отсутствии финансовой помощи его детской школе
Ранее тренер заявил, что «на неё не дали ни копейки».
22.09.2023 11:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.