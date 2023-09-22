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Кристина Тимановская: В Беларуси меня отправили бы в психушку

Скандальная спортсменка вспомнила о событиях токийской Олимпиады.
22 сентября 2023 12:08
автор: Виталий Стопин

Бывшая белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вспомнила скандал, произошедший с ней на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Я в любом случае не вернулась бы в Беларусь! У меня сразу был такой план — либо полиция в Токио, либо уйти в аэропорту уже в Стамбуле. Хотя второе было бы куда опаснее. Боюсь, что там меня бы всё-таки отправили на родину.

Что было бы со мной, если бы меня привезли в Беларусь, я знаю наверняка. У меня была 100-процентная информация, что меня бы отправили в психушку. Там раскачивали тему с моим якобы нестабильным психоэмоциональным состоянием, что врач недосмотрел — и я больная», — приводит слова Тимановской Sports.ru.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным решением федерации, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх в Токио. В токийском аэропорту она попросила помощи у японской полиции, а позже получила гуманитарную визу Польши, куда и перебралась на постоянное место жительства.

источник: Sports.ru
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