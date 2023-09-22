Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев успешно перенёс операцию на шее

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев успешно перенёс операцию, необходимую из-за травмы шеи. Об этом сообщил тренер сборной России по борьбе Махмуд Магомедов.

«Абдулрашида Садулаева прооперировали в Москве. Всё прошло успешно, сейчас спортсмен чувствует себя хорошо. Сроки его восстановления пока неизвестны, главное — не торопиться и полностью восстановиться», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

19 сентября Махмуд Магомедовзаявил, что Садулаев из‑за грыжи шейных позвонков отказался от продолжения борьбы за медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде (Сербия). Из-за этого россиянин не получил олимпийскую путёвку на Игры-2024 в Париже (Франция). Теперь ему придётся завоёвывать её на соревнованиях в 2024 году.