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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев успешно перенёс операцию на шее

Российский борец получил повреждение на ЧМ-2023 в Белграде.
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев успешно перенёс операцию на шее
22 сентября 2023 12:35
автор: Виталий Стопин
автор фото: Международная федерация борьбы

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев успешно перенёс операцию, необходимую из-за травмы шеи. Об этом сообщил тренер сборной России по борьбе Махмуд Магомедов.

«Абдулрашида Садулаева прооперировали в Москве. Всё прошло успешно, сейчас спортсмен чувствует себя хорошо. Сроки его восстановления пока неизвестны, главное — не торопиться и полностью восстановиться», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

19 сентября Махмуд Магомедовзаявил, что Садулаев из‑за грыжи шейных позвонков отказался от продолжения борьбы за медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде (Сербия). Из-за этого россиянин не получил олимпийскую путёвку на Игры-2024 в Париже (Франция). Теперь ему придётся завоёвывать её на соревнованиях в 2024 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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