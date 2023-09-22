Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на здравый смысл МОК в вопросе допуска россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле рассчитывают на здравый смысл МОК в вопросе допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, что МОК до сих пор не принял решения относительно участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.