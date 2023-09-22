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Российские пловцы выступят на международных соревнованиях в ЮАР

Турнир пройдет в середине октября.
22 сентября 2023 14:22
автор: Максим Скороходов

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что в середине октября российские спортсмены выступят на международных соревнованиях в Дурбане (ЮАР).

«Пловцы из ЮАР уже приезжали к нам на соревнования, теперь и мы получили приглашение для участия в соревнованиях в Дурбане. Сейчас будет обсуждаться вопрос по составу», - приводит «Матч ТВ» слов Сальникова

Пловцы из ЮАР выступали в России на «Играх дружбы», которые прошли с 21 по 25 июля 2022 года в Казани.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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