Ещё один российский борец из-за травмы завершил выступление на ЧМ-2023 в Белграде

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завершил выступления на чемпионате мира — 2023 в Белграде (Сербия). Он остановился на стадии 1/16 финала мирового первенства.

В 1/16 финала соперником Саргсяна был кубинец Габриэль Росиньо. При счете 4:1 в пользу соперника российский спортсмен неудачно приземлился на руку после броска. Из-за полученной травмы он отказался от продолжения борьбы и завершил схватку.

Отметим, что Артур Саргсян является бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.

Чемпионат мира по борьбе в Белграде завершится 24 сентября. Российские атлеты были допущены к нему в нейтральном статусе.