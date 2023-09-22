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Ещё один российский борец из-за травмы завершил выступление на ЧМ-2023 в Белграде

Борьба — травмоопасный вид спорта.
22 сентября 2023 14:42
автор: Виталий Стопин

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завершил выступления на чемпионате мира — 2023 в Белграде (Сербия). Он остановился на стадии 1/16 финала мирового первенства.

В 1/16 финала соперником Саргсяна был кубинец Габриэль Росиньо. При счете 4:1 в пользу соперника российский спортсмен неудачно приземлился на руку после броска. Из-за полученной травмы он отказался от продолжения борьбы и завершил схватку.

Отметим, что Артур Саргсян является бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.

Чемпионат мира по борьбе в Белграде завершится 24 сентября. Российские атлеты были допущены к нему в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
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