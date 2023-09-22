В Госдуме призывают РУСАДА подать иск против WADA

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Евгений Ревенко считает, что РУСАДА нужно подать иск в CAS на WADA с требованием восстановить в правах.

«Не знаю, как отнесутся к моему предложению юристы, но я бы предложил РУСАДА подать иск в CAS против WADA с требованием восстановить в правах. Я уверен, что решение будет положительным, надо нам двигаться, иначе мы будем ходить по замкнутому кругу», — приводит слова политика РИА Новости.

Также он считает, что чиновники из WADA не хотят коммуницировать с россиянами и говорить на одном языке. По его мнению, в претензии нет сути.