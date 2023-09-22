ВАДА рассказала о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу. Об этом было объявлено на заседании исполкома Вада в Шанхае (Китай).

«Исполком ВАДА последовал рекомендациям независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА. Организация уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устранённых до настоящего времени.

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить данное решение ВАДА», — говорится в заявлении пресс-службы ВАДА.

9 мая по итогам исполкома ВАДА стало известно, что РУСАДА до сих пор не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит оставаться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит в полном объёме каждое из условий восстановления.