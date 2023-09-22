ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ВАДА рассказала о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

Наша песня хороша — начинай сначала.
22 сентября 2023 17:41
автор: Виталий Стопин

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу. Об этом было объявлено на заседании исполкома Вада в Шанхае (Китай).

«Исполком ВАДА последовал рекомендациям независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА. Организация уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устранённых до настоящего времени.

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить данное решение ВАДА», — говорится в заявлении пресс-службы ВАДА.

9 мая по итогам исполкома ВАДА стало известно, что РУСАДА до сих пор не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит оставаться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит в полном объёме каждое из условий восстановления.

источник: WADA
«Пари НН» продлил контракт со своим капитаном в городском автобусе
Клуб сделал отсылку на сравнение стиля игры команды с общественным транспортом.
22.09.2023 18:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис выступил против вызова Дзюбы в сборную России
Бывший футболист считает, что форвард должен заслужить приглашения в национальную команду.
22.09.2023 18:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
РФС дал разрешение «Спартаку» из Костромы заявить Глушакова вне регистрационного периода
О переходе хавбека в клуб Второй лиги было объявлено в среду, 20 сентября.
22.09.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зиньковский не согласен, что он не вступает в единоборства
Игрок ответил на критику своей игры в обороне.
22.09.2023 17:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гаджиев объяснил, за счёт чего Ян может вновь оказаться в топе UFC
Россиянин проиграл три поединка кряду.
22.09.2023 17:48
ММА
автор: Степан Шереметьев
В России планируют провести чемпионат мира по нардам
По словам организаторов, приглашения на турнир получат сильнейшие спортсмены этого вида спорта.
22.09.2023 17:36
автор: Глеб Шевяков
Рианчо считает, что «Спартаку» нужно обязательно обыграть «Динамо»
Встреча между командами состоится завтра, 29 сентября.
22.09.2023 17:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.