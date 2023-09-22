ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянин Гонибов выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Турнир проходит в Белграде.
22 сентября 2023 20:27
автор: Глеб Шевяков

Российский борец Ауэс Гонибов стал бронзовым призёром чемпионата мира 2023 года по греко-римской борьбе в Белграде (Сербия).

В бою за бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг 22-летний спортсмен одолел турецкого атлета Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Таким образом, Гонибов принёс пятую медаль в копилку России на турнире в Сербии. Ранее атлеты из России завоевали два золота, серебро и бронзу.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира в Белграде в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
Хачанов оценил свою первую победу после восстановления от травмы
Россиянин одолел австралийского спортсмена Алекса Болта на турнире в Чжухае.
22.09.2023 21:10
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Виктор Козлов заявил, что «Автомобилист» был более удачлив в матче с «Салаватом Юлаевым»
Уфимцы уступили сопернику с минимальным счётом.
22.09.2023 21:02
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Камил Гаджиев высказался об отставке Фёдора Емельяненко с поста главы Союза ММА России
Бывший российский спортсмен покинул должность 19 августа.
22.09.2023 20:57
ММА
автор: Глеб Шевяков
Агент Дркушича сообщил, что защитник вернётся к тренировкам на следующей неделе
У словенца травма.
22.09.2023 20:53
Футбол
автор: Денис Владимиров
Михаил Кокляев заявил, что Александр Емельяненко не готов к проведению реванша
Ранее спортсмены уже встречались на профессиональном ринге.
22.09.2023 20:41
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Хави
«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Хави
Испанец тренирует сине-гранатовых с 2021 года.
22.09.2023 20:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Сафонов заявил, что непродление контракта с «Динамо» не станет трагедией для Тюкавина
Соглашение форварда истекает в конце сезона.
22.09.2023 20:34
Футбол
автор: Денис Владимиров
Микель Артета рассказал, как изменился «Тоттенхэм» без Гарри Кейна
Минувшим летом форвард перебрался в «Баварию».
22.09.2023 20:32
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.