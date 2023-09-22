Россиянин Гонибов выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Российский борец Ауэс Гонибов стал бронзовым призёром чемпионата мира 2023 года по греко-римской борьбе в Белграде (Сербия).

В бою за бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг 22-летний спортсмен одолел турецкого атлета Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Таким образом, Гонибов принёс пятую медаль в копилку России на турнире в Сербии. Ранее атлеты из России завоевали два золота, серебро и бронзу.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира в Белграде в нейтральном статусе.