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Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянином Гонибовым во время награждения ЧМ

Турнир проходил в рамках спортивной борьбы.
22 сентября 2023 22:53
автор: Глеб Шевяков

Украинский атлет по греко-римской борьбе Ярослав Фильчаков отказался делать совместную фотографию с призёрами чемпионата мира, который проходил в Белграде (Сербия).

Украинец также как российский борец Ауэс Гонибов завоевали бронзовые медали на прошедшем турнире, однако в отличие от россиянина, отказался взойти на пьедестал вместе с ним, а также победителем турнира Рафигом Гусейновым из Азербайджана и серебряным призёром, иранцем Азизхоном Мохмадипиани для того, чтобы сделать совместную фотографию.

После вручения наград Фильчаков покинул помещение в то время, как остальные спортсмены фотографировались с призами.

источник: «Советский спорт»
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