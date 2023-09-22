Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянином Гонибовым во время награждения ЧМ

Украинский атлет по греко-римской борьбе Ярослав Фильчаков отказался делать совместную фотографию с призёрами чемпионата мира, который проходил в Белграде (Сербия).

Украинец также как российский борец Ауэс Гонибов завоевали бронзовые медали на прошедшем турнире, однако в отличие от россиянина, отказался взойти на пьедестал вместе с ним, а также победителем турнира Рафигом Гусейновым из Азербайджана и серебряным призёром, иранцем Азизхоном Мохмадипиани для того, чтобы сделать совместную фотографию.

После вручения наград Фильчаков покинул помещение в то время, как остальные спортсмены фотографировались с призами.