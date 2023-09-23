Канада внесла в санкционный список олимпийского чемпиона Никиту Нагорного

Сегодня, 23 сентября, официальный сайт канадского правительства сообщил о том, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады.

Напомним, Никита Нагорный является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике. На Олимпиаде-2020 он завоевал бронзовые медали в личном многоборье и в перекладине, а также выиграл золото в командном многоборье.

Велика вероятность, что 26-летний гимнаст попал в санкционный список Канады по той причине, что он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия», которое также оказалось под санкциями.