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Канада внесла в санкционный список олимпийского чемпиона Никиту Нагорного

В 2020 году он выиграл золото Олимпиады в Токио.
Канада внесла в санкционный список олимпийского чемпиона Никиту Нагорного
23 сентября 2023 09:23
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 23 сентября, официальный сайт канадского правительства сообщил о том, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады.

Напомним, Никита Нагорный является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике. На Олимпиаде-2020 он завоевал бронзовые медали в личном многоборье и в перекладине, а также выиграл золото в командном многоборье.

Велика вероятность, что 26-летний гимнаст попал в санкционный список Канады по той причине, что он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия», которое также оказалось под санкциями.

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