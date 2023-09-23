Немов прокомментировал попадание Нагорного в санкционный список Канады

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал попадание своего коллеги по виду спорта Никиты Нагорного в санкционный список Канады.

«Я даже не могу это прокомментировать: у меня нет слов. Не знаю, чем люди руководствуются. Для меня это большая загадка. Вот и все», — заявил Немов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 23 сентября, официальный сайт канадского правительства сообщил о том, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады.

Никита Нагорный является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике. На Олимпиаде-2020 он завоевал бронзовые медали в личном многоборье и в перекладине, а также выиграл золото в командном многоборье.