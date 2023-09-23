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Нельсон назвал боксера, который страшен для Александра Усика

Он провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу.
23 сентября 2023 21:54
автор: Степан Шереметьев

Британский боксер Джонни Нельсон назвал имя самого опасного соперника для непобежденного украинца, чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

«Команда Усика будет охранять его от Деонтея Уайлдера. Даже хотя Александр в десять раз талантливее и техничнее, Уайлдер бьет слишком мощно, чтобы встречаться с ним на ринге. Деонтея избегают все претенденты на титул чемпиона, как бы долго он ни был без боев. Я считаю, что бой Усика и Уайлдера — отличная идея, но этот поединок никогда не состоится», — заявил Нельсон в интервью The First Bell Boxing.

Отметим, что Усик провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Деонтея Уайлдера 42 выигрыша в 45 поединках.

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