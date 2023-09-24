«Не хочу жать руку этой сволочи». Сергей Харитонов – про Александра Емельяненко

Российский ММА-боец Сергей Харитонов рассказал о своём отношении к Александру Емельяненко.

Напомним, в 2006 году спортсмены провели поединок, в котором победу техническим нокаутом одержал Емельяненко. Позднее у бойцов был публичный конфликт в СМИ, несмотря на совместные тренировки в составе команды Russian Top Team до поединка.

«Никогда не пожму ему руку. Не хочу жать руку этой сволочи, этому подлецу. Это человек, которого никто из вас не знает так, как я его знаю. Я много чего видел, когда жил с ним в одной квартире. То, что с ним сегодня происходит, это из‑за гнилости его характера. Александр Емельяненко – позор нашего спорта», — цитирует бойца смешанного стиля «Матч ТВ».

Ранее Харитонов признался, что ему не интересен второй бой с Александром. Однако, он готов согласиться, если организаторы поединка хотят посмотреть, как Харитонов «избивает алкоголика».