ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Не хочу жать руку этой сволочи». Сергей Харитонов – про Александра Емельяненко

У бойцов был кофнликт.
24 сентября 2023 08:41
автор: Тимур Пацюк

Российский ММА-боец Сергей Харитонов рассказал о своём отношении к Александру Емельяненко.

Напомним, в 2006 году спортсмены провели поединок, в котором победу техническим нокаутом одержал Емельяненко. Позднее у бойцов был публичный конфликт в СМИ, несмотря на совместные тренировки в составе команды Russian Top Team до поединка.

«Никогда не пожму ему руку. Не хочу жать руку этой сволочи, этому подлецу. Это человек, которого никто из вас не знает так, как я его знаю. Я много чего видел, когда жил с ним в одной квартире. То, что с ним сегодня происходит, это из‑за гнилости его характера. Александр Емельяненко – позор нашего спорта», — цитирует бойца смешанного стиля «Матч ТВ».

Ранее Харитонов признался, что ему не интересен второй бой с Александром. Однако, он готов согласиться, если организаторы поединка хотят посмотреть, как Харитонов «избивает алкоголика».

Полузащитник «Динамо» Чавес отреагировал на поражение в матче со «Спартаком»
Бело-голубые потерпели первое поражение за последние пять матчей.
24.09.2023 09:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кожевников иронично прокомментировал скандальное интервью Задорова
Кожевников иронично прокомментировал скандальное интервью Задорова
Легенда советского хоккея не стал сильно «проходиться» по Никите.
24.09.2023 09:35
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Леонид Федун: будь Промес поудачливее, «Спартак» мог обыграть «Динамо» крупнее
Но довольствоваться пришлось малым.
24.09.2023 09:35
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Хэмилтон финишировал пятым
Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, Хэмилтон финишировал пятым
Гонка прошла на автодроме в Сузуке.
24.09.2023 09:34
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Глава ФГР Шишкарёв: на фоне еврокубков видна деградация российского футбола
Глава ФГР Шишкарёв: на фоне еврокубков видна деградация российского футбола
Неутешительный вывод главы российского гандбола.
24.09.2023 09:20
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Сент-Луис» уступил «Аризоне» в предсезонном матче НХЛ, несмотря на гол Торопченко
Сезон стартует 10 октября.
24.09.2023 09:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Клебо высказался о возможном пропуске сезона Кубка мира из-за конфликта с федерацией
Клебо высказался о возможном пропуске сезона Кубка мира из-за конфликта с федерацией
Норвежец продолжает стоять на своём.
24.09.2023 09:04
Лыжный спорт
автор: Виталий Стопин
Левандовски стал рекордсменом «Барселоны» в XXI веке
Футболист стал игроком сине-гранатовых летом прошлого года.
24.09.2023 08:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.