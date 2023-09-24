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Сборная России по греко-римской борьбе показала на ЧМ-2023 худший результат за 70 лет участия

Турнир проходил в Сербии.
24 сентября 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

На завершающемся сегодня, 24 сентября, в Белграде чемпионате мира по спортивной борьбе сборная России по греко-римской борьбе показала худший результат с момента дебюта отечественных «классиков» на чемпионатах мира в 1953 году.

На счету нашей команды в 10 весовых категориях лишь одна бронзовая медаль, которую принёс Ауэс Гонибов в неолимпийском весе до 82 кг. При этом во всех шести олимпийских весовых категориях наши борцы остались без лицензий, то есть, за пределами первой пятерки.

Ранее антирекорд был показан на чемпионате мира в 2017 году в Париже - тогда впервые с 1953 года команда осталась без побед (правда, с четырьмя медалями, двумя серебряными и двумя бронзовыми). Таким образом, одна бронзовая медаль Белграда-2023 - наихудший показатель в истории нашей сборной по греко-римской борьбе.

Что касается лучшего результата в новейшей российской истории, то пять лет назад на чемпионате мира-2018 в Будапеште российские борцы греко-римского стиля завоевали шесть золотых медалей. После распада СССР большего числа побед наша команда не достигала.

Главным тренером сборной России по греко-римской борьбе с 2006 года бессменно является Гоги Когуашвили.

источник: «Советский спорт»
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