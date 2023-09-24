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Сборная России по женской борьбе показала на ЧМ-2023 абсолютно худший результат в своей истории

Турнир проходит в Белграде.
24 сентября 2023 16:17
автор: Степан Шереметьев

На завершающемся сегодня, 24 сентября, в Белграде чемпионате мира по спортивной борьбе сборная России по женской борьбе показала худший результат с момента своего участия в этом турнире. На счету нашей команды - ни одной медали в 10 весовых категориях и ни одной лицензии в шести олимпийских весах.

Дебют наших спортсменок в женской борьбе состоялся в 1991 году, когда сборная СССР завоевала лишь одну бронзовую медаль. Правда, представлены советские спортсменки были лишь в пяти весовых категориях из девяти. В 1997, 2012 и 2018 годах россиянки уже оставались без наград чемпионата мира. Но отсутствие и медалей, и олимпийских лицензий случилось впервые.

Лучший результат в истории отечественной женской борьбы случился в 2019 году в Нур-Султане: тогда в первый и единственный раз россиянки смогли выиграть больше одной золотой медали - чемпионками мира стали Наталья Воробьёва и Инна Тражукова.

источник: «Советский спорт»
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